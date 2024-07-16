Ширер считает, что Саутгейт поднял сборную Англии со дна

Бывший футболист сборнойвысказался о том, как экс-наставникизменил национальную команду.

«Быть тренером сборной утомительно. Представьте, какой стресс и давление испытываете вы как человек. Саутгейт защищал игроков при любой возможности, что тоже не может не сказываться. Надеюсь, у него будет время отдохнуть, а потом мы снова увидим его где-нибудь. До его прихода футболисты не очень хотели играть за страну.

Однако я не был удивлен его решением. Возможно, Гарет принял его до начала турнира — и сообщил бы о нем даже в случае победы. Знаю только одно: Саутгейту нужно поаплодировать за все, что он сделал. Гарет поднял Англию со дна после поражения от Исландии в 2016 году.

Мы говорили, что на этом Евро они, возможно, играли не так хорошо, как могли бы, но атмосфера, которую он создал, помогла пройти в еще один финал.

Если говорить в целом, то Гарету стоит поаплодировать за все, что он сделал со сборной Англии. Теперь от вас ожидают выхода в финал и завоевания трофеев», — сказал Ширер BBC.

Сегодня, 16-го июля стало известно о том, что Гарет Саутгейт принял решение покинуть пост главного тренера сборной Англии. Напомним, что сборная «трех львов» проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024.