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    Ширер считает, что Саутгейт поднял сборную Англии со дна

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    Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер высказался о том, как экс-наставник Гарет Саутгейт изменил национальную команду.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Быть тренером сборной утомительно. Представьте, какой стресс и давление испытываете вы как человек. Саутгейт защищал игроков при любой возможности, что тоже не может не сказываться. Надеюсь, у него будет время отдохнуть, а потом мы снова увидим его где-нибудь. До его прихода футболисты не очень хотели играть за страну.

    Однако я не был удивлен его решением. Возможно, Гарет принял его до начала турнира — и сообщил бы о нем даже в случае победы. Знаю только одно: Саутгейту нужно поаплодировать за все, что он сделал. Гарет поднял Англию со дна после поражения от Исландии в 2016 году.

    Мы говорили, что на этом Евро они, возможно, играли не так хорошо, как могли бы, но атмосфера, которую он создал, помогла пройти в еще один финал.

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    • Если говорить в целом, то Гарету стоит поаплодировать за все, что он сделал со сборной Англии. Теперь от вас ожидают выхода в финал и завоевания трофеев», — сказал Ширер BBC.

    Сегодня, 16-го июля стало известно о том, что Гарет Саутгейт принял решение покинуть пост главного тренера сборной Англии. Напомним, что сборная «трех львов» проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024.

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