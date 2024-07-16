Мората заявил, что продолжит карьеру в «Милане»

Нападающийи сборнойпризнался, что перейдет в

«Три недели назад я говорил, что выиграть трофей с "Атлетико" — это моя мечта? Я не хочу быть фальшивым и тем, кем не являюсь. Для меня выиграть трофей в футболке "Атлетико" — это в том числе, и победа на Евро. Для меня это ценно, поскольку в момент победы я принадлежал именно этому клубу, а на моих щитках был нанесён герб "Атлетико". Это важно для меня.

Если говорить о переходе в "Милан", то мне ещё предстоит пройти медицинское обследование, но да, я перехожу туда», — приводит слова Мораты AS.

Напомним, что вместе со сборной Испанией Мората стал чемпионов Европы 2024-го года, обыграв в финале Англию со счетом 2:1.