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    Мората заявил, что продолжит карьеру в «Милане»

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    Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората признался, что перейдет в «Милан».

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    «Три недели назад я говорил, что выиграть трофей с "Атлетико" — это моя мечта? Я не хочу быть фальшивым и тем, кем не являюсь. Для меня выиграть трофей в футболке "Атлетико" — это в том числе, и победа на Евро. Для меня это ценно, поскольку в момент победы я принадлежал именно этому клубу, а на моих щитках был нанесён герб "Атлетико". Это важно для меня.

    Если говорить о переходе в "Милан", то мне ещё предстоит пройти медицинское обследование, но да, я перехожу туда», — приводит слова Мораты AS.

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    • Напомним, что вместе со сборной Испанией Мората стал чемпионов Европы 2024-го года, обыграв в финале Англию со счетом 2:1.

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