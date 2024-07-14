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    «Торпедо» всухую разгромил «СКА-Хабаровск»

    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Торпедо» на своем поле обыграло «СКА-Хабаровск» (4:0) в матче 1-го тура российской Первой лиги.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    В составе московской команды голами отличились Руслан Червяков на 21-й минуте, Марио Чурич на 49-й минуте, Игорь Горбунов на 82-й минуте и Виталий Шитов на 85-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — СКА-Хабаровск 4:0
    Голы: 1:0 Chervyakov R. (21'), 2:0 Марио Чурич (49'), 3:0 Игорь Горбунов (82'), 4:0 Владислав Шитов (85') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Chervyakov R. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Николай Покидышев, Юрий Бавин, Рустам Халимбеков, Михаил Костюков, Никита Мирошниченко, Артем Симонян, Альбек Гонгапшев, Кирилл Никитин, Bykov A., Sadiki N. Предупреждение: Sadiki N. (52')

    В следующем туре Первой лиги «Торпедо» сыграет против «Ротора» 22-го июля, а «СКА-Хабаровск» встретится с «Родиной» 20-го числа.

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