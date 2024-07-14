«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 4:0, обзор голов

на своем поле обыграло(4:0) в матче 1-го тура российской Первой лиги.

В составе московской команды голами отличились Руслан Червяков на 21-й минуте, Марио Чурич на 49-й минуте, Игорь Горбунов на 82-й минуте и Виталий Шитов на 85-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Торпедо — СКА-Хабаровск 4:0 Голы: 1:0 Chervyakov R. (21'), 2:0 Марио Чурич (49'), 3:0 Игорь Горбунов (82'), 4:0 Владислав Шитов (85') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Chervyakov R. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Николай Покидышев, Юрий Бавин, Рустам Халимбеков, Михаил Костюков, Никита Мирошниченко, Артем Симонян, Альбек Гонгапшев, Кирилл Никитин, Bykov A., Sadiki N. Предупреждение: Sadiki N. (52')

В следующем туре Первой лиги «Торпедо» сыграет против «Ротора» 22-го июля, а «СКА-Хабаровск» встретится с «Родиной» 20-го числа.