ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонин Кински «Шанс Англии в Кейне и игре в воздухе». Антонин Кински — о фаворите финала Евро и лучших вратарях турнира
  • 08:51
    • Уругвай по пенальти одолел Канаду и выиграл бронзу Кубка Америки
  • 22:34
    • «Зенит» уверенно выиграл Суперкубок России
  • 22:18
    • Сперцян может перейти в «Ланс»
  • 18:14
    • Крейчикова обыграла Паолини и выиграла Уимблдон
  • 17:55
    • Тульский «Арсенал» победил «Черноморец» в первом матче сезона Первой лиги
    Все новости спорта

    Луис Суарес: Матч за третье место с Канадой был трудным

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Кубок Америки 2024 Сборная Уругвая Сборная Канады
    Форвард сборной Уругвая Луис Суарес высказался о победе над Канадой (2:2, пенальти — 4:3) в матче за третье место на Кубке Америки-2024.

    Луис Суарес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Суарес

    «Это был сложный матч за третье место. Мотивация и гордость бороться за футболку нашей страны. Никто не хочет играть такие игры, они сложные, но Уругвай требует, чтобы мы представляли себя в каждой игре наилучшим образом.

    Мы все были расстроены поражением, которое потерпели в полуфинале против Колумбии, и не было лучшего способа, чем закончить матч победой и стать третьими. Теперь мы должны выделить положительные моменты и исправить отрицательные», — приводит слова Суареса FutbolUy.

    На Кубке Америки Луис Суарес в четырех матчах забил один мяч. В финале турнира сыграют сборные Аргентины и Колумбии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания проведет мастер-класс для Англии в финале Евро-2024?
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Алькарас нокаутирует Джоковича в финале Уимблдона?
  • Алькарас — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Выиграет ли Аргентина Кубок Америки второй раз кряду?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марожан — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Северная Ирландия (до 19 лет) — Украина (до 19 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч 2DROTS — Broke Boys
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хаммарбю — Гетеборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры