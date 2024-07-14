Луис Суарес: Матч за третье место с Канадой был трудным

Форвард сборной Уругваявысказался о победе над Канадой (2:2, пенальти — 4:3) в матче за третье место на Кубке Америки-2024.

«Это был сложный матч за третье место. Мотивация и гордость бороться за футболку нашей страны. Никто не хочет играть такие игры, они сложные, но Уругвай требует, чтобы мы представляли себя в каждой игре наилучшим образом.

Мы все были расстроены поражением, которое потерпели в полуфинале против Колумбии, и не было лучшего способа, чем закончить матч победой и стать третьими. Теперь мы должны выделить положительные моменты и исправить отрицательные», — приводит слова Суареса FutbolUy.

На Кубке Америки Луис Суарес в четырех матчах забил один мяч. В финале турнира сыграют сборные Аргентины и Колумбии.