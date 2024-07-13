Жирков: Вообще не думал, что могу сыграть даже во второй лиге

Бывший футболист сборной Россиивысказался о своей карьере.

«Каждый хочет достичь чего-то большего. Мне помешали травмы и прочее. Например, в Англии мне было очень тяжело в быту. Недавно с женой обсуждали это. Сейчас бы нам было полегче, так как на данный момент у нас есть друзья, которые живут в Англии. Но тогда там у нас никого не было.

Я из маленького города Тамбова. Вообще не думал, что могу сыграть даже во второй лиге. А я выступал в хороших командах в России и Англии, за сборную. Грех жаловаться», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Жирков успел поиграть за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».