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    Жирков: Вообще не думал, что могу сыграть даже во второй лиге

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    Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о своей карьере.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Каждый хочет достичь чего-то большего. Мне помешали травмы и прочее. Например, в Англии мне было очень тяжело в быту. Недавно с женой обсуждали это. Сейчас бы нам было полегче, так как на данный момент у нас есть друзья, которые живут в Англии. Но тогда там у нас никого не было.

    Я из маленького города Тамбова. Вообще не думал, что могу сыграть даже во второй лиге. А я выступал в хороших командах в России и Англии, за сборную. Грех жаловаться», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

    Жирков успел поиграть за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».

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