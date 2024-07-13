Мусаев о поражении «Краснодара»: Нужно было играть более внимательно

Главный тренерназвал причины поражения своей команды в матче за Суперкубок России с(2:4).

«Нужно было играть более внимательно. Проигрывали дуэли один в один. Позитивный момент — это второй тайм. И то, что после счета 0:3 не бросили играть. Рад, что бились до конца, но этого недостаточно, чтобы победить "Зенит" и забрать трофей.

Кого больше всего не хватало? Да всех не хватало. Кордобы, Оласы… Проблемы были на флангах обороны. Не хочу кого‑то выделять в плохую сторону, но те ребята, что на Кубке Америки, нам бы сейчас помогли.

Как реагировать на очередной проигранный трофей? Все мужчины и не должны ломаться. Это часть работы. Во втором тайме отдали все силы, что самое главное, — цитирует Мусаева "Матч ТВ".

В 1-м туре нового сезона российской Премьер-лиги "Краснодар" сыграет против "Ахмата" 21-го июля в 20:00 мск.