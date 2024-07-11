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    Колумбия победила Уругвай и пробилась в финал Кубка Америки-2024

    Колумбия — Уругвай: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

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    Сборная Колумбии одолела Уругвай в матче 1/2 финала Кубка Америки — 1:0.

    Сборная Уругвая
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    Сборная Уругвая

    Колумбийский полузащитник Жефферсон Лерма на 39-й минуте открыл счет. Больше в этом матче никто не забивал.

    Весь второй тайм колумбийцы играли в меньшинстве из-за удаления защитника Даниэля Муньоса.

    Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба сыграл 75 минут.

    Футбол. Кубок Америки-2024. Полуфинал
    Уругвай — Колумбия 0:1
    Гол: 0:1 Хефферсон Лерма (39') Уругвай: Серхио Рочет, Себастьян Касерес, Матиас Оливера (Хиорхьян де Арраскаета, 46'), Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур (Гильермо Варела, 35'), Факундо Пельистри (Кристиан Оливера, 46'), Федерико Вальверде, Николас де ла Крус (Агустин Каноббио, 90'), Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес, Хосе Хименес Колумбия: Камило Варгас, Хоан Мохика, Карлос Куэста, Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Луис Диас (Луис Синистерра, 86'), Хамес Родригес (Кевин Кастаньо, 62'), Джон Арьяс (Сантьяго Арьяс, 46'), Хефферсон Лерма, Ричард Риос (Матеус Урибе, 61'), Джон Кордоба (Йерри Мина, 75') Предупреждения: Николас де ла Крус (26'), Даниэль Муньос (31'), Даниэль Муньос (45 + 1'), Хамес Родригес (55'), Гильермо Варела (63'), Хосе Хименес (69'), Кевин Кастаньо (90 + 6'), Карлос Куэста (90 + 7')

    В финале Кубка Америки сборная Колумбии сыграет с Аргентиной. Матч пройдет 15 июля.

    Уругвай в матче за 3-е место сразится с Канадой.

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