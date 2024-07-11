Куман: Я горжусь своей командой

Наставник сборной Нидерландовоценил игру подопечных в матче с Англией (1:2) в полуфинале Евро-2024.

Оранжевые не смогли выйти в финал турнира.

«Я разочарован результатом. Матч начался для нас очень хорошо, и мы забили гол. После этого у нас возникли проблемы в полузащите, мы позволили таким опасным игрокам как Беллингем и Фоден войти в игру. Мы внесли изменения, вернули себе контроль, и в последние 20 минут мы чувствовали, что собираемся продолжать. Но затем гол — действительно хороший гол — в самом конце.

Я уверен в будущем. Эта команда может добиться большего, и у нас есть еще игроки, которые придут. Мы хорошо поработали вместе, наладили связь и были близки к финалу. Я горжусь этой командой.

У меня было такое чувство в последние 20 или 25 минут, что мы были свежее, но они забили отличный гол, и это футбол. Возможно, мы заслужили дополнительное время, но это так. Мы можем гордиться нашими игроками и национальной сборной, потому что мы провели отличный турнир», — цитирует Кумана УЕФА.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В финале Евро-2024 Англия сыграет с командой Испании.