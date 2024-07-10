Мостовой о выходе Испании в финал Евро: Вовремя один вундеркинд, мальчуган сравнял

Экс-футболист сборнойвысказался о выходе сборнойв финал на Евро-2024. «Красная фурия» обыграласо счетом 2:1.

«Испания в финале! Да, предсказывал, что будет трудная борьба, где-то 1:1, может быть, в один мяч кто-то выиграет. Слава богу, что выиграла Испания. Потому что вовремя один вундеркинд, мальчуган (16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль) сравнял.

Да и потом сразу увеличили преимущество. Да, 2:1, но Франция могла сравнять в конце, прекрасный момент был у Мбаппе и Эрнандеса. Да в принципе всё шло к ничейному результату. Другое дело, что мы все рады, что Испания победила!» — сказал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия. Финальный матч состоится 14-го июля в Берлине.