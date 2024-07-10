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    Мостовой о выходе Испании в финал Евро: Вовремя один вундеркинд, мальчуган сравнял

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    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о выходе сборной Испании в финал на Евро-2024. «Красная фурия» обыграла Францию со счетом 2:1.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Испания в финале! Да, предсказывал, что будет трудная борьба, где-то 1:1, может быть, в один мяч кто-то выиграет. Слава богу, что выиграла Испания. Потому что вовремя один вундеркинд, мальчуган (16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль) сравнял.

    Да и потом сразу увеличили преимущество. Да, 2:1, но Франция могла сравнять в конце, прекрасный момент был у Мбаппе и Эрнандеса. Да в принципе всё шло к ничейному результату. Другое дело, что мы все рады, что Испания победила!» — сказал Мостовой в своём телеграм-канале.

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