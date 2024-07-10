ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМбаппе — главное разочарование Евро-2024. И дело не в маске и сломанном носе
  • 08:25
    • Аргентина победила Канаду и вышла в финал Кубка Америки-2024
    Все новости спорта

    Мбаппе: Мне надо отдохнуть

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции
    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о поражении от Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Этот турнир был неудачным. Я хотел стать чемпионом Европы, но мы не сделали этого. Это футбол. Мы должны двигаться дальше. Это был долгий год, я ухожу в отпуск, чтобы отдохнуть.

    Физическая или психологическая проблема? Нет, это не оно. Не надо слишком усложнять футбол. Ты либо играешь хорошо, либо нет. Я не играл хорошо, и мы едем домой. Это просто. Мне надо отдохнуть, и после этого я начинаю новую жизнь», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

    Испания в финале Евро-2024 Испания сыграет с победителем матча между Англией и Нидерландами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды и Англия не оставят зрителей без голов
  • Нидерланды — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Джокович не заметит Де Минора?
  • Де Минор — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.84
    •
  • «Локомотив» и «Партизан» будут забивать
  • «Локомотив» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Де Минор — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ордабасы — Петрокуб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Стьярнан — Линфилд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Валюр — Влазния
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры