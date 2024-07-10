Мбаппе: Мне надо отдохнуть

Нападающий сборной Франциивысказался о поражении от Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.

«Этот турнир был неудачным. Я хотел стать чемпионом Европы, но мы не сделали этого. Это футбол. Мы должны двигаться дальше. Это был долгий год, я ухожу в отпуск, чтобы отдохнуть.

Физическая или психологическая проблема? Нет, это не оно. Не надо слишком усложнять футбол. Ты либо играешь хорошо, либо нет. Я не играл хорошо, и мы едем домой. Это просто. Мне надо отдохнуть, и после этого я начинаю новую жизнь», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Испания в финале Евро-2024 Испания сыграет с победителем матча между Англией и Нидерландами.