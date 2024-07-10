В «Спартаке» рассказали о возможном возвращении Промеса

Генеральный директорответил на вопрос о будущем бывшего нападающего «красно-белых»

«Надеемся ли мы на продолжении сотрудничества с Промесом? Ждем решения в Дубае, да. И дальше будем принимать решение.

Хотим ли продолжать сотрудничество? Мы будем принимать решение по факту. На данный момент нечего обсуждать, — сказал Малышев СЭ.

Напомним, что 1-го июля пресс-служба "Спартака" объявила о расставании с Квинси Промесом по причине истечения срока контракта. По ходу прошедшего сезона форвард был задержан полицией Дубая (ОАЭ). В середине мая Промеса освободили из-под стражи под залог — ему было запрещено покидать страну.