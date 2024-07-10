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    В «Спартаке» рассказали о возможном возвращении Промеса

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем бывшего нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Надеемся ли мы на продолжении сотрудничества с Промесом? Ждем решения в Дубае, да. И дальше будем принимать решение.

    Хотим ли продолжать сотрудничество? Мы будем принимать решение по факту. На данный момент нечего обсуждать, — сказал Малышев СЭ.

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    • Напомним, что 1-го июля пресс-служба "Спартака" объявила о расставании с Квинси Промесом по причине истечения срока контракта. По ходу прошедшего сезона форвард был задержан полицией Дубая (ОАЭ). В середине мая Промеса освободили из-под стражи под залог — ему было запрещено покидать страну.

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