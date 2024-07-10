Экс-тренер сборной Франции может возглавить «Аль-Иттихад»

Лоран Блан Фото: globallookpress.com
По информации L`Equipe, переговоры между саудовским клубом и французским специалистом находятся на продвинутой стадии.
«Аль-Иттихад» изначально планировал договориться со Стефано Пиоли, но новое руководство клуба отказалось от этой идеи.
Предыдущим местом работы Блана был «Лион», откуда его уволили в сентябре 2023 года. Ранее он возглавлял «Бордо», сборную Франции, «Пари Сен-Жермен» и катарский «Эр-Райян».
Напомним, после завершения сезона «Аль-Иттихад» расторг контракт с аргентинцем Марсело Гальярдо.