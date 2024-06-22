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    «Аль-Иттихад» уволил главного тренера из-за Бензема

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Иттихад Джидда
    Президент «Аль-Иттихада» Луай Назер заявил, что клуб уволил главного тренера Марсело Гальярдо из-за его конфликта с нападающим Каримом Бензема.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Гальярдо совершил серьёзную ошибку, потребовав убрать Бензема, что неприемлемо. Карим — важная часть проекта Саудовской Аравии и клуба. У нас уже есть два-три варианта на замену.

    Одна из моих главных целей — совершить большинство летних трансферов до начала предсезонной подготовки "Аль-Иттихада", до 12 июля», — приводит слова Назера Marca.

    36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами.

    Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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