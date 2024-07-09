Моуринью: Потенциал сборной Португалии высокий

Наставник «Фенербахче»высказался об игре Португалии на Евро-2024. Команда вылетела в 1/4 финала, уступив Франции в серии пенальти.

«Всегда возникает разочарование, когда чувствуешь, что можешь выступить лучше. Потенциал команды был чрезвычайно высок. Я был недалек от истины, когда сказал, что Португалия, Франция и Англия были фаворитами. Две из этих команд вышли в полуфинал.

Португалия не была фантастической, несмотря на выход в четвертьфинал. Мы ожидали большего. Но это молодая команда, за исключением двух ветеранов Криштиану Роналду и Пепе, которая еще проявит себя. Чемпионат мира не за горами», — цитирует Моуринью Goal.

9 июля состоится полуфинальный матч между сборными Испании и Франции. Встреча начнется в 22:00 мск.