Ван Дейк прокомментировал выход Нидерландов в полуфинал Евро

Виргил ван Дейк Фото: globallookpress.com
Оранжевые одолели соперника со счетом 2:1.
«Мы хорошо начали, но по ходу игры слишком часто теряли мяч в неподходящие моменты. Во втором тайме от нас требовалось сохранять спокойствие и пользоваться возможностями — мы справились с этим хорошо. Как можно заметить, мы работаем сообща.
Мы делали всё возможное, чтобы удержать победу. Теперь нужно восстановиться и подготовиться к следующему матчу», — цитирует официальный сайт УЕФА ван Дейка.
10 июля Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале Евро-2024.