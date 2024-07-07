Ван Дейк прокомментировал выход Нидерландов в полуфинал Евро

Капитан сборной Нидерландоввысказался о матче 1/4 финала Евро-2024 с Турцией.

Оранжевые одолели соперника со счетом 2:1.

«Мы хорошо начали, но по ходу игры слишком часто теряли мяч в неподходящие моменты. Во втором тайме от нас требовалось сохранять спокойствие и пользоваться возможностями — мы справились с этим хорошо. Как можно заметить, мы работаем сообща.

Мы делали всё возможное, чтобы удержать победу. Теперь нужно восстановиться и подготовиться к следующему матчу», — цитирует официальный сайт УЕФА ван Дейка.

10 июля Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале Евро-2024.