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    Ван Дейк прокомментировал выход Нидерландов в полуфинал Евро

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    Капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк высказался о матче 1/4 финала Евро-2024 с Турцией.

    Виргил ван Дейк
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    Виргил ван Дейк

    Оранжевые одолели соперника со счетом 2:1.

    «Мы хорошо начали, но по ходу игры слишком часто теряли мяч в неподходящие моменты. Во втором тайме от нас требовалось сохранять спокойствие и пользоваться возможностями — мы справились с этим хорошо. Как можно заметить, мы работаем сообща.

    Мы делали всё возможное, чтобы удержать победу. Теперь нужно восстановиться и подготовиться к следующему матчу», — цитирует официальный сайт УЕФА ван Дейка.

    10 июля Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале Евро-2024.

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