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    Кроос объяснил, почему не хочет возвращаться в Германию после завершения карьеры

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    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал о том, что изменилось в его родной стране за последние 10 лет.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Я по-прежнему считаю Германию по-настоящему великой страной. Мне очень нравится здесь, но это уже не совсем та Германия, какой она была, скажем, 10 лет назад.

    Что конкретно изменилось в Германии? Ощущение определенно изменилось. Ощущение... Как бы это выразить, чтобы на меня не навесили ярлыки? Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера — в Испании или в немецком городе, я бы выбрал Испанию. Есть чувство, что что-то происходит. Я не говорю, что в Испании ничего не происходит.

    Здесь (в Испании) лето не как в Германии. Лето в последние годы было отличным. В Мадриде мы чувствуем себя как дома», — сказал Кроос Bild.

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    • Напомним, что Тони Кроос завершил футбольную карьеру после вылета сборной Германии на стадии 1/4 финала Евро-2024 от Испании (1:2 ДВ).

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