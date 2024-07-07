Кроос объяснил, почему не хочет возвращаться в Германию после завершения карьеры

Полузащитник сборнойрассказал о том, что изменилось в его родной стране за последние 10 лет.

«Я по-прежнему считаю Германию по-настоящему великой страной. Мне очень нравится здесь, но это уже не совсем та Германия, какой она была, скажем, 10 лет назад.

Что конкретно изменилось в Германии? Ощущение определенно изменилось. Ощущение... Как бы это выразить, чтобы на меня не навесили ярлыки? Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера — в Испании или в немецком городе, я бы выбрал Испанию. Есть чувство, что что-то происходит. Я не говорю, что в Испании ничего не происходит.

Здесь (в Испании) лето не как в Германии. Лето в последние годы было отличным. В Мадриде мы чувствуем себя как дома», — сказал Кроос Bild.

Напомним, что Тони Кроос завершил футбольную карьеру после вылета сборной Германии на стадии 1/4 финала Евро-2024 от Испании (1:2 ДВ).