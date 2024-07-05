Сборная России может провести товарищеский матч с Замбией

Сборнаяможет сыграть с командойв рамках товарищеского матча. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга.

Ранее появилась информация, что матч между Россией и Замбией может состояться в сентябре или октябре.

«Это была совместная договоренность Замбии и России провести игру сборных по футболу.

Нашей федерации поступило предложение сыграть — мы сразу согласились. Сейчас обсуждаем место и время проведения товарищеского матча наших команд, но есть большая вероятность, что мы сыграем в России, а не в Замбии. Есть факторы, от которых все зависит.

Выбрать точную дату пока тоже сложно, но мы стараемся выбрать идеальный день для этой игры.

Мы на связи с коллегами из РФС, созваниваемся и проводим онлайн-совещания», — приводит слова Каманга Sport24.

Ранее в этом году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).