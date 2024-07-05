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    Сборная России может провести товарищеский матч с Замбией

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Сборная России может сыграть с командой Замбии в рамках товарищеского матча. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Ранее появилась информация, что матч между Россией и Замбией может состояться в сентябре или октябре.

    «Это была совместная договоренность Замбии и России провести игру сборных по футболу.

    Нашей федерации поступило предложение сыграть — мы сразу согласились. Сейчас обсуждаем место и время проведения товарищеского матча наших команд, но есть большая вероятность, что мы сыграем в России, а не в Замбии. Есть факторы, от которых все зависит.

  • Сборная России больше не сыграет с командами из Европы в 2024 году
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    • Выбрать точную дату пока тоже сложно, но мы стараемся выбрать идеальный день для этой игры.

    Мы на связи с коллегами из РФС, созваниваемся и проводим онлайн-совещания», — приводит слова Каманга Sport24.

    Ранее в этом году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).

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