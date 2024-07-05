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    Португальский журналист: Мартинес не способен поставить Роналду на место

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    Португальский журналист Мигель Луренсу Перейра считает, что Криштиану Роналду не должен играть в стартовом составе сборной Португалии.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Роналду провел на текущем чемпионате Европы четыре матча и забил четыре мяча. В четвертьфинале сборная Португалии встретится с Францией.

    «Растет ощущение, что Мартинес работает в основном за счет своих личных качеств и что он не способен поставить Криштиану на то место, которого он заслуживает.

    Это уже случалось с ним в Бельгии, в другой раздевалке со многими эго, с которыми он справился, занимаясь дипломатией, и, возможно, это то, что понравилось Федерации футбола Португалии, зная, что Криштиану хочет продолжать играть до 2026 года.

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    • И игроки, которые должны сделать шаг вперед, которые являются звездами в своих командах, не собираются этого делать. Потому что они знают, что пока есть Криштиану — это "шоу Криштиану Роналду".

    Он имеет огромный вес в обществе. Этот бренд больше, чем сама страна, это транснациональная корпорация внутри федерации.

    Он будет устанавливать время, никто не собирается его убирать, это невозможно», — приводит слова журналиста «Чемпионат» со ссылкой на Sport.es.

    Матч Португалия — Франция состоится 5 мая в Гамбурге, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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