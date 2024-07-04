ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду собрался на ЧМ-2026. А кто еще из ветеранов может сыграть на следующем крупном турнире?
  • 13:16
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с тен Хагом
  • 16:18
    • «Интер» встретится с «Дженоа» в первом туре Серии А сезона 2024/2025
  • 16:02
    • Официально: Зайцев подписал контракт со СКА
    Все новости спорта

    Нико Уильямс: Все говорили, что Испания не фаворит, что у нас не очень хорошая команда

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Германии Футбол Германии
    Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс высказался о перспективах национальной команды выиграть Евро-2024.

    Нико Уильямс — полузащитник сборной Испании
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нико Уильямс — полузащитник сборной Испании

    «Думаю, вы все видите. Все говорили, что Испания не фаворит, что у нас не очень хорошая команда. Тысячи мнений были против нас. Мы показываем, что являемся отличной команда, что у нас есть амбиции и желание дойти до финала.

    Собираемся делать шаг за шагом. В конце концов, летать низко — это лучший способ жить. Будем надеяться, что мы продолжим этот путь и сможем осуществить мечту», — сказал Уильямс As.

  • «Игра с Испанией покажет уровень немцев». Сергей Юран — об успехах Грузии, феномене Беллингема и испанской молодежи
  • Эксклюзивное интервью с чемпионом Европы среди молодежных сборных, победителем первенства Советского Союза и обладателем Кубка СССР
  • 02/07/2024

    • Напомним, что в 1/4 финала Евро-2024 сыграют сборные Испании и Германии завтра, 5-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» без проблем расправятся с белградцами
  • ЦСКА — «Белград». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Испания и Германия не порадуют голевой феерией
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Команды выдадут унылый поединок
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.29
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ЦСКА — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  5.59
  • Экспресс дня 5 июля
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Венесуэла — Канада
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сеара — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры