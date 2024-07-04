Нико Уильямс: Все говорили, что Испания не фаворит, что у нас не очень хорошая команда

Полузащитник сборнойвысказался о перспективах национальной команды выиграть Евро-2024.

«Думаю, вы все видите. Все говорили, что Испания не фаворит, что у нас не очень хорошая команда. Тысячи мнений были против нас. Мы показываем, что являемся отличной команда, что у нас есть амбиции и желание дойти до финала.

Собираемся делать шаг за шагом. В конце концов, летать низко — это лучший способ жить. Будем надеяться, что мы продолжим этот путь и сможем осуществить мечту», — сказал Уильямс As.

Напомним, что в 1/4 финала Евро-2024 сыграют сборные Испании и Германии завтра, 5-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.