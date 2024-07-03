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    Кроос об 1/4 финала с Испанией: Не думаю, что следующий матч станет моей последней игрой

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    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос заявил, что не будет скучать по пресс-конференциям перед матчами.

    Тони Кроос — полузащитник сборной Германии
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    Тони Кроос — полузащитник сборной Германии

    «Это моя последняя пресс-конференция в качестве футболиста? Я буду скучать по пресс-конференциям меньше, чем по игре в футбол, это точно.

    У меня нет никакой ностальгии в связи с этим. Но я и не думаю, что матч с Испанией станет моей последней игрой. Так что, полагаю, мы еще встретимся», — сказал Кроос на пресс-конференции.

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    • Напомним, что сборная Германии в 1/8 финала Евро-2024 обыграла Данию со счетом 2:0. В четвертьфинале турнира национальная команда встретится с Испанией 5-го июля.

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