Кроос об 1/4 финала с Испанией: Не думаю, что следующий матч станет моей последней игрой

Полузащитник сборнойзаявил, что не будет скучать по пресс-конференциям перед матчами.

«Это моя последняя пресс-конференция в качестве футболиста? Я буду скучать по пресс-конференциям меньше, чем по игре в футбол, это точно.

У меня нет никакой ностальгии в связи с этим. Но я и не думаю, что матч с Испанией станет моей последней игрой. Так что, полагаю, мы еще встретимся», — сказал Кроос на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Германии в 1/8 финала Евро-2024 обыграла Данию со счетом 2:0. В четвертьфинале турнира национальная команда встретится с Испанией 5-го июля.