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    «Динамо» проиграло «Партизану» по пенальти в Братском кубке

    «Динамо» — «Партизан»: счет матча 2:2, по пенальти 2:4, обзор голов

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    В матче летнего международного турнира Братский кубок «Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии пенальти — 2:2 (2:4).

    Марцел Личка (главный тренер «Динамо»)
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    Марцел Личка (главный тренер «Динамо»)

    В составе «Динамо» забили Иван Лепский и Вячеслав Грулев, а за «Партизан» отметились Неманья Николич и Александар Шчекич.

    Матч перешёл в серию пенальти, в которой сильнее оказался «Партизан».

    Братский кубок-2024
    «Динамо» Москва (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 2:2, по пенальти — 2:4
    Голы: Лепский, 76 (1:0). Грулев, 86 (2:0). Николич, 88 (2:1). Шчекич, 90+1 (2:2)«Динамо»: Лунев (Кудравец, 60), Лаксальт (Окишор, 60), Кутицкий, Танасьевич (Бессмертный, 5. Даса, 46), Фомин, Макаров (Лесовой, 65), Гагнидзе (Скопинцев, 46), Майсторович (Лепский, 46), Тюкавин (Грулев, 46), Гладышев, Пименов (Бителло, 5)

    В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с сербским ОФК из Белграда 6 июля. «Партизан» днём позже встретится с московским ЦСКА.

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