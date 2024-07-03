«Динамо» проиграло «Партизану» по пенальти в Братском кубке

Марцел Личка (главный тренер «Динамо») Фото: globallookpress.com
В составе «Динамо» забили Иван Лепский и Вячеслав Грулев, а за «Партизан» отметились Неманья Николич и Александар Шчекич.
Матч перешёл в серию пенальти, в которой сильнее оказался «Партизан».
Братский кубок-2024
«Динамо» Москва (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 2:2, по пенальти — 2:4
Голы: Лепский, 76 (1:0). Грулев, 86 (2:0). Николич, 88 (2:1). Шчекич, 90+1 (2:2)«Динамо»: Лунев (Кудравец, 60), Лаксальт (Окишор, 60), Кутицкий, Танасьевич (Бессмертный, 5. Даса, 46), Фомин, Макаров (Лесовой, 65), Гагнидзе (Скопинцев, 46), Майсторович (Лепский, 46), Тюкавин (Грулев, 46), Гладышев, Пименов (Бителло, 5)
В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с сербским ОФК из Белграда 6 июля. «Партизан» днём позже встретится с московским ЦСКА.