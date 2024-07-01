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    Португалия — Словения. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 Португалия — Словения

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    Сборная Португалии сыграет со Словенией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Матч состоится во Франкфурте, начало — в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Португалия

    Сборная Португалии не смогла выиграть все матчи группового этапа, уступив в заключительном туре грузинам. Так или иначе, шести очков подопечным Роберто Мартинеса хватило для того, чтобы занять первое место и выйти в плей-офф.

    На старте турнира португальцы помучались со сборной Чехии, одержав волевую победу и вырвав три очка лишь в компенсированное ко второму тайму время — 2:1. Победный гол на 92-й минуте забил Франсишку Консейсау.

    Во втором туре сборная Португалии легко разобралась со сборной Турции, отправив в ворота соперника три безответных мяча — 3:0. И наконец в заключительном матче группового этапа португальцы неожиданно проиграли грузинам (0:2).

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    Словения

    Сборная Словении набрала три очка, став третьей в группе C. Подопечные Матьяжа Кека не выиграли ни одного матча, но даже трех ничьих хватило для того, чтобы пробиться в плей-офф.

    В стартовом туре словенцы поделили очки с Данией, сравняв счет на 77-й минуте благодаря точному удару Янжа. «Парни» были близки к победе во втором матче против Сербии, однако при счете 1:0 в свою пользу пропустили ответный мяч в компенсированное время — 1:1.

    В заключительном туре Словения устояла против англичан, разойдясь миром без забитых мячей — 0:0. Таким образом, словенцы впервые в своей истории пробились в плей-офф чемпионата Европы.

    Личные встречи

    Сборные Словении и Португалии встречались между собой один раз. 27 марта этого года словенцы со счетом 2:0 обыграли соперника в товарищеском матче.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Португалия — Словения с коэффициентом 2.02.

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