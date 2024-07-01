Сборная Португалии сыграет со Словенией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Матч состоится во Франкфурте, начало — в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Португалия

Сборная Португалии не смогла выиграть все матчи группового этапа, уступив в заключительном туре грузинам. Так или иначе, шести очков подопечным Роберто Мартинеса хватило для того, чтобы занять первое место и выйти в плей-офф.

На старте турнира португальцы помучались со сборной Чехии, одержав волевую победу и вырвав три очка лишь в компенсированное ко второму тайму время — 2:1. Победный гол на 92-й минуте забил Франсишку Консейсау.

Во втором туре сборная Португалии легко разобралась со сборной Турции, отправив в ворота соперника три безответных мяча — 3:0. И наконец в заключительном матче группового этапа португальцы неожиданно проиграли грузинам (0:2).

Словения

Сборная Словении набрала три очка, став третьей в группе C. Подопечные Матьяжа Кека не выиграли ни одного матча, но даже трех ничьих хватило для того, чтобы пробиться в плей-офф.

В стартовом туре словенцы поделили очки с Данией, сравняв счет на 77-й минуте благодаря точному удару Янжа. «Парни» были близки к победе во втором матче против Сербии, однако при счете 1:0 в свою пользу пропустили ответный мяч в компенсированное время — 1:1.

В заключительном туре Словения устояла против англичан, разойдясь миром без забитых мячей — 0:0. Таким образом, словенцы впервые в своей истории пробились в плей-офф чемпионата Европы.

Личные встречи

Сборные Словении и Португалии встречались между собой один раз. 27 марта этого года словенцы со счетом 2:0 обыграли соперника в товарищеском матче.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Португалия — Словения с коэффициентом 2.02.