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    Кейн о победе сборной Англии: Нам было тяжело, но мы продолжали бороться

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    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о победе своей команды в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией в дополнительном времени (2:1 ДВ).

    Джуд Беллингем и Гарри Кейн
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    Джуд Беллингем и Гарри Кейн

    «Нам было тяжело, но мы продолжали бороться. За неделю мы проработали очень много вариантов и были готовы к тому, что, возможно, нам понадобится играть в длинные передачи.

    Гол Джуда? Он сделал то, что обычно делает. Он оставил нас в турнире.

    В этом турнире вы находите силы бороться. Это то, что мы сделали сегодня. Мы знаем, что сделаем все возможное для победы. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но в конечном итоге мы добились результата. Надеюсь, мы сохраним импульс для оставшейся части турнира», — приводит слова Кейна
    Yahoo Sports.

  • Англия — Словакия 2:1 (дв). Онлайн
  • Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024
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    • Гарри Кейн в матче со Словакией забил победный гол в дополнительном времени. После этого матча сборная Англии пробилась в 1/4 финала Евро-2024, где встретится со Швейцарией 6-го июля в 19:00 мск.

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