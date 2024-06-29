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    Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

    Швейцария — Италия: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии со счетом 2:0.

    Швейцария переиграла Италию
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    Швейцария переиграла Италию

    Точными ударами в этом поединке отметились Рено Фройлер и Рубен Варгас.

    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала
    Швейцария — Италия 2:0
    Голы: 1:0 Ремо Фройлер (37'), 2:0 Рубен Варгас (46') Швейцария: Ян Зоммер, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Михел Эбишер (Ренато Штеффен, 90'), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Фабиан Ридер (Леонидас Стергиу, 72'), Рубен Варгас (Стивен Цубер, 71'), Дан Ндой (Венсан Сьерро, 77'), Брил Эмболо (Квандво Дуа, 77') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Маттео Дармиан (Андреа Камбьязо, 75'), Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Джованни Ди Лоренцо, Федерико Кьеза, Николо Барелла (Матео Ретеги, 64'), Николо Фаджоли (Давиде Фраттези, 86'), Бриан Кристанте (Лоренцо Пеллегрини, 75'), Стефан Эль-Шаарави (Маттиа Цаканьи, 46'), Джанлука Скамакка Предупреждения: Николо Барелла (35'), Стефан Эль-Шаарави (45'), Джанлука Манчини (57')

    Календарь и таблица Евро-2024

    Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где ее соперником станет победитель встречи между сборными Англии и Словакии.

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