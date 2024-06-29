Менье: Мы встретим французов во всеоружии. Здесь не будет аутсайдеров

Защитник сборной Бельгиивысказался о предстоящем матче против Франции на Евро-2024.

«Мы в восторге от того, что встречаемся с Францией, впереди большой матч. Для нас это честь, мы живем футболом ради таких игр. Мы встретим французов во всеоружии. Здесь не будет аутсайдеров.

Нам нужны правильный настрой и агрессивная игра. Надо отдать все силы. Главное — чтобы не было о чем жалеть. Или победа, или поражение. Это будет такой же матч, как и другие. Франция знает, как управлять игрой даже в самые сложные моменты. Это умная команда.

Игра будет идти до первой ошибки. Ты или отдаешь все силы, или вылетаешь», — цитирует Менье RTBF.

Напомним, что Бельгия по итогам группового этапа Евро-2024 заняла 2-е место с 4 очками в активе. Матч со сборной Францией состоится 1-го июля в 19:00 мск.