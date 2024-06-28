Романцев: Тот, кто доверит Мостовому команду, не прогадает

Известный тренерсчитает, чтоможет стать сильным тренером.

«Я закончил, потому что вдруг почувствовал себя, как говорят в народе, выжатым лимоном — слишком уж многое к тому моменту пришлось пережить.

Александр, с которым мы общаемся, полон сил и энергии, за его спиной огромный опыт работы с большими тренерами, знание футбола изнутри. Не зря в Испании его называли Царем!

Сам он говорит, что в свои 55 чувствует себя на 40 или даже на 35. А в эти годы я только начинал.

Потому на сто процентов уверен: тот, кто доверит ему команду, не прогадает. Давай, дорогой Саша, пора начинать!», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».