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    Романцев: Тот, кто доверит Мостовому команду, не прогадает

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    Известный тренер Олег Романцев считает, что Александр Мостовой может стать сильным тренером.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Я закончил, потому что вдруг почувствовал себя, как говорят в народе, выжатым лимоном — слишком уж многое к тому моменту пришлось пережить.

    Александр, с которым мы общаемся, полон сил и энергии, за его спиной огромный опыт работы с большими тренерами, знание футбола изнутри. Не зря в Испании его называли Царем!

    Сам он говорит, что в свои 55 чувствует себя на 40 или даже на 35. А в эти годы я только начинал.

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    • Потому на сто процентов уверен: тот, кто доверит ему команду, не прогадает. Давай, дорогой Саша, пора начинать!», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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