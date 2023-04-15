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    Мостовой: Я заслуживаю большего, но мне не дают тренировать

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал иностранным журналистам, чем занимается после завершения карьеры и о том, почему до сих пор не стал тренером.

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    «Я много времени провожу с футболом в качестве комментатора и эксперта на телевидении, хотя в последнее время хожу на ТВ чуть меньше, потому что вы и так знаете, как живется в России, но я занимаюсь с детьми, тренирую две-три команды, с которыми езжу на турниры.

    Почему не стал тренером или спортивным директором? Мне ни разу не позвонили. Жизнь такая. Есть много бывших игроков, которые сейчас без работы, в том числе и в Испании. Ничего страшного, жизнь такая.

    Есть много людей, которые никогда не играли и сейчас тренируют. Это странно, очень странно, но вы должны принять это.

    Первые десять лет я был в Испании, с детьми, жил обычной жизнью. Когда они выросли, я вернулся в Россию, чтобы жить здесь, и я думал, что буду заниматься футболом в своей стране, но здесь это сложно сделать, нужно прыгать через обруч, а я этого не делаю.

    Я заслуживаю большего, это точно. Я бы хотел заниматься футболом, но мне не дают тренировать. Однажды я обязательно это сделаю», — сказал Мостовой в интервью Relevo.

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