Кирьяков: Тяжело верится в то, что сборная Грузии может пройти Испанию

Российский тренервысказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными

«Тяжело верится в то, что сборная Грузии может пройти Испанию в 1/8 Евро. Несмотря на вчерашний подвиг грузин, очень тяжело. Было потрачено много сил физических и психологических. Гуляет не только страна, но и футболисты. Соберутся ли они, чтоб сыграть с Испанией так же организовано? Это мы увидим с первых минут.

Испанцы на кураже. Если они быстро забьют, счёт может быть крупным. При всём уважении к сборной Грузии. В этом мало кто сомневается. Но грузины уже прыгнули выше головы, дали праздник своим болельщикам. Будем надеяться, что мнения большинства они опровергнут», — сказал Кирьяков Чемпионату.

Матч между сборными Грузии и Испании состоится 30-го июня в 22:00 мск.