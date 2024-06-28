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    Кирьяков: Тяжело верится в то, что сборная Грузии может пройти Испанию

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    Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Грузии и Испании.

    Хвича Кварацхелия — полузащитник сборной Грузии
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    Хвича Кварацхелия — полузащитник сборной Грузии

    «Тяжело верится в то, что сборная Грузии может пройти Испанию в 1/8 Евро. Несмотря на вчерашний подвиг грузин, очень тяжело. Было потрачено много сил физических и психологических. Гуляет не только страна, но и футболисты. Соберутся ли они, чтоб сыграть с Испанией так же организовано? Это мы увидим с первых минут.

    Испанцы на кураже. Если они быстро забьют, счёт может быть крупным. При всём уважении к сборной Грузии. В этом мало кто сомневается. Но грузины уже прыгнули выше головы, дали праздник своим болельщикам. Будем надеяться, что мнения большинства они опровергнут», — сказал Кирьяков Чемпионату.

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