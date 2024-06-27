Руководство «Наполи» предложит Хвиче новый контракт после Евро-2024

Полузащитники сборнойможет продлить соглашение с клубом. Об этом сообщается на сайте журналиста

Стало известно, что боссы неаполитанцев встретились с Кварацхелией на Евро-2024, где полузащитник выступает за сборную Грузии. Руководство дало понять, что считает футболиста ключевым игроком «Наполи» и предложат ему новый контракт.

Напомним, что сборная Грузии сенсационно вышла в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала турнира национальная команда сыграет против Испании. Кварацхелия принял участие во всех 3-х матчах группового этапа и забил 1 гол.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Наполи» 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.