Албания получила третий штраф за поведение болельщиков

УЕФА оштрафовала Федерацию футболаза поведение болельщиков сборной в 3-м туре группового этапа Евро-2024 с(0:1). Об этом сообщает CNA

Стало известно, что комиссия УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам оштрафовала Албанию на сумму € 86 500.

Во время матча с Испанией некоторые болельщики национальной команды кидали на поле посторонние предметы, распространяли недопустимые сообщения, зажигали файеры, а также 1 из фанатов выбежал на поле.

Напомним, что это уже 3-й штраф Албании на Евро-2024. После 1-го тура группового этапа против Италии албанцы получили штраф в размере € 37 375, а после 2-го матча с Хорватией — € 47 500.