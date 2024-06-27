Албания получила третий штраф за поведение болельщиков

Болельщики сборной Албании Фото: globallookpress.com
Стало известно, что комиссия УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам оштрафовала Албанию на сумму € 86 500.
Во время матча с Испанией некоторые болельщики национальной команды кидали на поле посторонние предметы, распространяли недопустимые сообщения, зажигали файеры, а также 1 из фанатов выбежал на поле.
Напомним, что это уже 3-й штраф Албании на Евро-2024. После 1-го тура группового этапа против Италии албанцы получили штраф в размере € 37 375, а после 2-го матча с Хорватией — € 47 500.