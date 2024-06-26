Шунин может занять должность в структуре «Динамо»

Вратарьможет завершить карьеру и занять должность в клубной структуре «Динамо». Об этом сообщила агент 37-летнего голкипера Дарья Арсланова.

«Переговоры с "Динамо" начались на прошлой неделе. Вопрос, останется ли Антон в клубе и в каком статусе, пока открыт. На данный момент речь идет о позиции в менеджменте.

Помимо этого, у него есть предложения продолжить футбольную карьеру от нескольких клубов РПЛ, он готов их рассматривать.

Шунин начал подготовку к сезону еще в отпуске и сейчас ежедневно тренируется в индивидуальном режиме. Он профессионал, вопросов по самоотдаче на тренировках и на поле к нему не было никогда.

Шунин — легенда "Динамо" и ценный медийный актив. Вряд ли кто-то будет это отрицать. Желание клуба сохранить эти отношения в каком-то виде понятно, "Динамо" вкладывает огромные ресурсы в собственное продвижение.

Антон тоже готов общаться и идти навстречу родному клубу. Он ждал, когда "Динамо" инициирует переговоры. Сейчас сложно представить, что эта история может не завершиться красиво, но интересный обеим сторонам вариант пока не найден. Переговоры продолжаются.

В этом плане очень крутой кейс можно наблюдать у ЦСКА. В 2022 году легенда клуба Алан Дзагоев покинул команду, поиграл в "Рубине" и "Ламии", но после завершения карьеры ЦСКА позвал его обратно — на позицию селекционера, интересную игроку. У него есть возможность лично участвовать в подборе футболистов, в том числе для основной команды, и учиться у профессионалов в спортивном департаменте клуба.

При этом ЦСКА активно использует его медийный потенциал: Дзагоев проводит автограф-сессии, снимается в клубных проектах и даже участвовал в ПМЭФ. Мы видим ситуацию win-win: ЦСКА полезен футбольный опыт, экспертность и медийный потенциал Дзагоева, у него же есть возможность продолжать карьеру и расти в том, что ему действительно интересно», — сказала Арсланова, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, ранее «Динамо» объявило о переходе бывшего вратаря «Зенита» Андрея Лунева.