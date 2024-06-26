Мартинес: Португалия — претендент на победу на Евро-2024, но не фаворит

Главный тренер сборной Португалиивысказался о предстоящем матче с Грузией на Евро-2024.

«Мы готовимся к победе. В стартовом составе будет много важных игроков. Диогу Кошта выйдет с первых минут, потому что мне не нравится ротировать вратарей. Капитан Роналду тоже будет среди 11 стартовых игроков.

Не будет ничего революционного, будет конкурентоспособная команда. У Грузии классная защита и контратака.

Португалия — претендент на победу на Евро-2024, но не фаворит. Соперник по 1/8 финала не имеет значения», — цитирует Мартинеса A Bola.

Календарь и таблица Евро-2024

Встреча состоится 26 июня и начнется в 22:00 мск.