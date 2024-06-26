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    Мартинес: Португалия — претендент на победу на Евро-2024, но не фаворит

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Грузии Сборная Португалии Португалия
    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о предстоящем матче с Грузией на Евро-2024.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Мы готовимся к победе. В стартовом составе будет много важных игроков. Диогу Кошта выйдет с первых минут, потому что мне не нравится ротировать вратарей. Капитан Роналду тоже будет среди 11 стартовых игроков.

    Не будет ничего революционного, будет конкурентоспособная команда. У Грузии классная защита и контратака.

    Португалия — претендент на победу на Евро-2024, но не фаворит. Соперник по 1/8 финала не имеет значения», — цитирует Мартинеса A Bola.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Встреча состоится 26 июня и начнется в 22:00 мск.

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