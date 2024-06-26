Кальцона: Любой соперник, с которым мы сейчас встретимся, будет сложным

Главный тренер сборной Словакиивысказался о матче против Румынии (1:1) на Евро-2024.

«Я рад нашему успеху и доволен выступлением. Любой соперник, с которым мы сейчас встретимся, будет сложным. Мы вышли в 1/8 финала и хотим попасть в четвертьфинал для наших болельщиков. Словакия хотела выиграть группу, занять первое место. Румыны — сильная команда, и мне нравится, как они играют», — приводит слова тренера УЕФА.

Словакия, Бельгия и Румыния вышли в плей-офф чемпионата Европы с группы Е, а Украина стала последней в своей группе, уступив румынам по дополнительным показателям.