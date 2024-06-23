Шотландия
Сборная Шотландии занимает третью строчку в группе А, набрав одно очко в двух матчах. Для того, чтобы выйти в плей-офф со второго места, шотландцам необходимо обыгрывать венгров и надеяться на то, что Германия с крупным счетом переиграет Швейцарию.
Команда под руководством Мурата Якина провалила стартовую встречу против сборной Германии, уступив сопернику со счетом 1:5. Единственный гол шотландцы забили в результате срезки мяча Рюдигером в свои ворота.
Матч второго тура против Швейцарии завершился вничью 1:1. Оба мяча были забиты еще в первом тайме, на гол Мактоминея соперник ответил точным ударом Шакири.
Венгрия
Венгры замыкают турнирную таблицу группы A. Они так и не набрали ни одного очка в двух турах и уже не могут подняться выше третьей строчки. Но для этого Венгрии обязательно нужно обыгрывать Шотландию, а затем надеяться, что они станут одной из лучших команд среди третьих мест.
В первом туре подопечные Марко Росси проиграли сборной Швейцарии со счетом 1:3. Единственный гол за венгров забил Варга, отличившись на 66-й минуте.
Следующим соперником сборной Венгрии стала хозяйка турнира — Германия. Пропустив по голу в каждом из таймов, венгры потерпели второе подряд поражение на турнире — 0:2.
Личные встречи
Сборные Шотландии и Венгрии сыграли между собой два товарищеских матча. В 2004 году победу отпраздновали венгры (3:0), а в 2018 сильнее оказались шотландцы (1:0).
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