Ромащенко: Криштиану Роналду в прекрасной форме и отличных кондициях

Экс-главный тренервысказался об игрена Евро-2024.

«В отличие от тех же немцев и французов португальцы, на мой взгляд, не обладают таким запасом прочности при игре в обороне. При этом в команде собраны великолепные исполнители, с характером, в каждом матче сражаются до конца. Уверен, на Евро с ними никому не будет легко.

Роналду? Ну какой же он "якорь"?! Криштиану в прекрасной форме! Счастье, что такой футболист, ярчайшая звезда современности, уже столько лет радует нас своим присутствием на поле. Надо ценить это и наслаждаться моментом.

Все знают, какой он профессионал, как следит за собой, сколько времени проводит в тренажерном зале. Даже в отпуске требований к себе не снижает. Так чему удивляться? Да, годы берут свое, но сейчас Криштиану в отличных кондициях», — цитирует Ромащенко «Спорт-Экспресс».

В заключительном туре группового этапа сборная Португалии сыграет с Грузией. Матч пройдет 26 июня в Гельзенкирхене, начало — в 22:00 мск.