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    «Спартак» может подписать нападающего сборной Мексики

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    Московский «Спартак» пытается приобрести нападающего «Фейенорда» и сборной Мексики Сантьяго Хименеса.

    Сантьяго Хименес
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    Сантьяго Хименес

    По информации журналиста Давида Медрано, «Спартак» уже сделал предложение роттердамскому клубу по поводу подписания 23-летнего футболиста.

    Источник утверждает, что судьба сделки также зависит от решения отца Хименеса, который намерен ответить на запрос «Спартака» в течение ближайших двух недель.

    «"Фейеноорд" готов продать его этим летом. Но перейдет ли он в Спартак», — сказал нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «Спорт-Экспресс».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Хименеса в 40 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Нидерландов 30 матчей и забил 23 гола.

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