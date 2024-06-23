«Спартак» может подписать нападающего сборной Мексики

Московскийпытается приобрести нападающего «Фейенорда» и сборной Мексики

По информации журналиста Давида Медрано, «Спартак» уже сделал предложение роттердамскому клубу по поводу подписания 23-летнего футболиста.

Источник утверждает, что судьба сделки также зависит от решения отца Хименеса, который намерен ответить на запрос «Спартака» в течение ближайших двух недель.

«"Фейеноорд" готов продать его этим летом. Но перейдет ли он в Спартак», — сказал нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Хименеса в 40 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Нидерландов 30 матчей и забил 23 гола.