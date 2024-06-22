Саньоль: Не могу утверждать, что Чехия уступает по силе Португалии и Турции

Главный тренер сборной Грузииподелился ожиданиями от предстоящего матча против Чехии.

«Не могу утверждать, что Чехия уступает по силе Португалии и Турции. Каждая команда на этом турнире сильна, но мы готовы бороться с ними с такой же страстью, как в матче с Турцией.

Мы многое знаем о Чехии, об их сильных и слабых сторонах, но каждый матч уникален. Для Грузии соперники не являются проблемой. Дело, скорее, в нашей дисциплине. Когда мы играем дисциплинированно, матч складывается хорошо.

Я лично знаю тренера сборной Чехии. Он тренировал мой любимый "Сент-Этьен". Я очень его уважаю и тепло поприветствую», — приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

Матч Грузия — Чехия состоится 22 июня и начнется в 16:00 мск.