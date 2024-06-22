Тренер Грузии: Я понимал разочарование игроков в конце

Главный тренер сборнойоценил игру своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с(1:1).

«Нас ничто не удивило, мы ожидали сильную игру от чехов. Они прессинговали с первой до последней минуты. Честно говоря, я понимал их разочарование в конце, потому что у них было много моментов.

К счастью, у нас великолепный вратарь, Мама (Георгий Мамардашвили) провел отличный матч, он сыграл просто фантастически.

С другой стороны, победить могли и мы. Лобжанидзе был подавлен из-за того, что не забил. Я пытался ему сказать, что тот, кто не пытается, никогда не забьет гол», — сказал Саньоль iDNES.cz.

После этого матча Грузия занимает последнее 4-е место в своей группе с 1-м очком в активе. В следующей встрече команда сыграет против Португалии 26-го июня.