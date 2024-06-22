Куман: Франция довольна ничьей так же, как и Нидерланды

Главный тренер сборной Нидерландоввысказался о матче против Франции (0:0) на Евро-2024.

«Результат немного разочаровывает, но если подумать об игре в целом — иногда мы теряли владение мячом в моменты, когда не должны были. Это не очень здорово. Мы оставляли слишком много пространства между линиями и могли бы действовать получше во втором тайме.

Не могу сказать, что у меня ощущения, как от победы. Мы выходим на поле, чтобы выигрывать и забивать. У нас было не так много моментов, но, полагаю, французы довольны итогом матча, как и мы. Всегда трудно играть против таких команд, как Франция. Мы хотим действовать в своем стиле, но при этом нельзя терять мяч так, как мы это делали сегодня. Надо быстрее реагировать и создавать больше моментов. Мы — команда, которой еще нужно расти», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

Таким образом, позиции команд в турнирной таблице группы D остались прежними: Нидерланды (4 очка) — первые, Франция (4) — вторая.

В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франции будет противостоять Польша. Обе игры состоятся 25 июня.