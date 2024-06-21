ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Егор Титов«Грузия еще всех удивит». Егор Титов — о сюрпризах на старте Евро-2024, провале Украины и «лебединой песне» Модрича
    Все новости спорта

    «Арсенал» может подписать защитника сборной Турции

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал АПЛ Футбол Англии Фенербахче Суперлига Турции Футбол Турции Сборная Турции Трансферы
    Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения защитника «Фенербахче» и сборной Турции Ферди Кадыоглу.

    Ферди Кадыоглу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ферди Кадыоглу

    «Арсенал» намерен усилить левый фланг обороны в связи с тем, что главный тренер команды недоволен игрой украинца Александра Зинченко и поляка Якуба Кивёра.

    По информации Ajan Spor, «Арсенал» уже предложил «Фенербахче» за Кадыоглу 17 миллионов фунтов.

    Transfermarkt оценивает стоимость Кадыоглу в 21 миллион евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Турции 37 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

  • Уйти или остаться? Главные трансферные саги межсезонья в АПЛ
  • Настало время для непростых решений
  • 13/06/2024

    • Кадыоглу вошел в окончательный состав сборной Турции на Евро-2024.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • И без Мбаппе можно забивать!
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Голов будет в достатке?
  • Словакия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • А давайте поставим на голевое шоу?!
  • Польша — Австрия. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 21 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры