«Арсенал» может подписать защитника сборной Турции

Лондонскийрассматривает возможность приобретения защитника «Фенербахче» и сборной Турции

«Арсенал» намерен усилить левый фланг обороны в связи с тем, что главный тренер команды недоволен игрой украинца Александра Зинченко и поляка Якуба Кивёра.

По информации Ajan Spor, «Арсенал» уже предложил «Фенербахче» за Кадыоглу 17 миллионов фунтов.

Transfermarkt оценивает стоимость Кадыоглу в 21 миллион евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Турции 37 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Кадыоглу вошел в окончательный состав сборной Турции на Евро-2024.