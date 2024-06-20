Титов: Сереге Реброву необходимо разбираться

Известный в прошлом российский футболиств эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о поражении сборной Украины в матче с Румынией (0:3) на Евро-2024.

«Первые 10-15 минут вообще ничего подобного не предвещали. А потом румыны имели преимущество, забили красивые голы. Украине, где футболисты играют в больших клубах, в топовых лигах. Не знаю, что с ними случилось.

Начали неплохо. А потом, возможно, надломили вратарские ошибки. И выйти из этого шокового состояния у них не получилось. С другой стороны, надо похвалить румын. Команда без звезд, но мы увидели коллектив, единое целое. А Сереге Реброву необходимо разбираться. Здесь очень важно было взять очки, теперь следующий матч со Словакией решающий.

Снимать тренера? Нет, конечно. Он вывел сборную на Евро, и я знаю Реброва, как очень классного, опытного специалиста. Надо дождаться результата», — отметил Титов.

Полностью интервью с Егором Титовым можете прочитать по этой ссылке.