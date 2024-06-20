2-й таймИспания — ИталияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаИспания — Италия. Онлайн
    Все новости спорта

    Титов: Сереге Реброву необходимо разбираться

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Румынии
    Известный в прошлом российский футболист Егор Титов в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о поражении сборной Украины в матче с Румынией (0:3) на Евро-2024.

    Егор Титов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Титов

    «Первые 10-15 минут вообще ничего подобного не предвещали. А потом румыны имели преимущество, забили красивые голы. Украине, где футболисты играют в больших клубах, в топовых лигах. Не знаю, что с ними случилось.

    Начали неплохо. А потом, возможно, надломили вратарские ошибки. И выйти из этого шокового состояния у них не получилось. С другой стороны, надо похвалить румын. Команда без звезд, но мы увидели коллектив, единое целое. А Сереге Реброву необходимо разбираться. Здесь очень важно было взять очки, теперь следующий матч со Словакией решающий.

    Снимать тренера? Нет, конечно. Он вывел сборную на Евро, и я знаю Реброва, как очень классного, опытного специалиста. Надо дождаться результата», — отметил Титов.

    Полностью интервью с Егором Титовым можете прочитать по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Аргентина начнет защиту титула?
  • Аргентина — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • И без Мбаппе можно забивать!
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Голов будет в достатке?
  • Словакия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 21 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кочаретто — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Харрис — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Томпсон — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры