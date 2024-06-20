2-й таймИспания — ИталияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаИспания — Италия. Онлайн
    Все новости спорта

    Ребров: Все ответственны за поражение от Румынии. В этом виноваты и тренер, и игроки

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Словакии
    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о предстоящей игре против Словакии.

    Сергей Ребров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ребров

    «Все ответственны за поражение от Румынии. В этом виноваты и тренер, и игроки. Я подбираю футболистов в соответствии с формой и уровнем. Чемпионат Европы — это самый высокий уровень. У каждого болельщика есть свое видение, и у нас есть некоторые проблемы с составом, но все игроки, которые были вызваны, нам помогают.

    Я всегда считал Словакию сильной командой. У них есть игроки, представляющие хорошие клубы. Когда я проанализировал их, я увидел, что они очень дисциплинированы. Они в великолепном стиле победили Бельгию. Мы очень уважаем их.

    Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил — не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок. После поражения мы проанализировали игру. Все понимают свои ошибки, все должны выходить на поле с большим духом и желанием. Я ожидаю хорошей игры, потому что предыдущая для нас была холодным душем.

    Это Евро, самый высокий уровень. Для некоторых игроков это первый чемпионат Европы, и для них это большая ответственность. Необходимо уважать и поддерживать команду. Ошибки будут — этого не избежать. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы извлекли», — приводит слова Реброва Sport.ua.

    Матч Словакия — Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Аргентина начнет защиту титула?
  • Аргентина — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • И без Мбаппе можно забивать!
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Голов будет в достатке?
  • Словакия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 21 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кочаретто — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Харрис — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Томпсон — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры