Ребров: Все ответственны за поражение от Румынии. В этом виноваты и тренер, и игроки

Главный тренер сборной Украиныответил на вопрос о предстоящей игре против Словакии.

«Все ответственны за поражение от Румынии. В этом виноваты и тренер, и игроки. Я подбираю футболистов в соответствии с формой и уровнем. Чемпионат Европы — это самый высокий уровень. У каждого болельщика есть свое видение, и у нас есть некоторые проблемы с составом, но все игроки, которые были вызваны, нам помогают.

Я всегда считал Словакию сильной командой. У них есть игроки, представляющие хорошие клубы. Когда я проанализировал их, я увидел, что они очень дисциплинированы. Они в великолепном стиле победили Бельгию. Мы очень уважаем их.

Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил — не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок. После поражения мы проанализировали игру. Все понимают свои ошибки, все должны выходить на поле с большим духом и желанием. Я ожидаю хорошей игры, потому что предыдущая для нас была холодным душем.

Это Евро, самый высокий уровень. Для некоторых игроков это первый чемпионат Европы, и для них это большая ответственность. Необходимо уважать и поддерживать команду. Ошибки будут — этого не избежать. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы извлекли», — приводит слова Реброва Sport.ua.

Матч Словакия — Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 мск.