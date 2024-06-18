Роналду: Сегодня начинается еще одна глава в нашей истории

Нападающий сборнойобратился к болельщикам национальной команды перед 1-м матчем группового этапа Евро-2024 с

«Португальцы, cегодня начинается ещё одна глава в нашей истории. Я с нежностью вспоминаю свой первый день в национальной команде, день, полный вызовов и побед. Теперь мне выпала честь снова быть рядом с командой чемпионов, полной таланта и решимости.

Благодаря силе и поддержке каждого мы превращаем мечты в реальность. Давайте вместе бороться за новую победу. Вместе нас не остановить. Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в соцсетях.

Напомним, что сборная Португалии встретится с Чехией сегодня, 18-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.