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    Роналду: Сегодня начинается еще одна глава в нашей истории

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды перед 1-м матчем группового этапа Евро-2024 с Чехией.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Португальцы, cегодня начинается ещё одна глава в нашей истории. Я с нежностью вспоминаю свой первый день в национальной команде, день, полный вызовов и побед. Теперь мне выпала честь снова быть рядом с командой чемпионов, полной таланта и решимости.

    Благодаря силе и поддержке каждого мы превращаем мечты в реальность. Давайте вместе бороться за новую победу. Вместе нас не остановить. Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в соцсетях.

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    • Напомним, что сборная Португалии встретится с Чехией сегодня, 18-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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