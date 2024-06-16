Миколенко не сыграет против Румынии

Главный тренер сборной Украинывысказался о предстоящем матче против команды Румынии.

«В последнее время Румыния показала себя очень хорошо. У нее есть несколько очень хороших молодых игроков. Это явно команда, которая понимает, что имеет в своем распоряжении. У них очень быстрые игроки, которые в основном вывели их на Евро-2024.

Миколенко? Травма у него не заживает через один-два дня. Мы видим, как он работает, и будем надеяться, что он вернется как можно быстрее. Миколенко точно не сыграет завтра», — приводит слова Реброва «Террикон».

Матч Румыния — Украина состоится в понедельник, 17 июня, и начнется в 16:00 мск.