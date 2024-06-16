Дркушич: Сборная Словении получила результат, на который можно опираться

Защитник сборной Словениивысказался о ничьей в матче группового турнира Евро-2024 против Дании (1:1).

«Это была моя первая игра на крупном турнире, и я поначалу немного нервничал, но благодаря поддержке наших болельщиков все прошло легко. Наша самая большая сила — это атмосфера в команде и то, насколько мы связаны. Мы показали это сегодня и получили результат, на который можно опираться», — приводит слова Дркушича официальный сайт УЕФА.

После этого матча Словения занимает 1-е место в группе С (1 балл). В следующем матче сборная встретится с Сербией 20-го июня.

Дания — на 2-й позиции в своей группе (1). В следующей встрече сборная сыграет против Англии 20-го числа.