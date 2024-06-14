ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай Хаверц, Джамал Мусиала и Флориан ВирцБудущее уже наступило. Мусиала и Вирц могут положить конец ужасной серии Германии на крупных турнирах
  • 15:14
    • Латышонок подписал контракт с «Зенитом»
  • 14:49
    • В «Боруссии» Д объявили об уходе Хуммельса
    Все новости спорта

    Доннарумма: Матч с Албанией таит в себе несколько подводных камней

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Албании
    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от предстоящего 1-го матча группового этапа Евро-2024 против Албании.

    Джанлуиджи Доннарумма
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлуиджи Доннарумма

    «Я в роли лидера? Настрой сборной Италии будет таким же, как и три года назад: мы хотим пережить волшебные ночи, команда готова и не нуждается в моих советах. Тем, кто был в сборной на прошлом Евро, будет что сказать остальным.

    У нас группа сложная, и матч с Албанией таит в себе несколько подводных камней. Албанцы хорошо играют, мы не можем выложиться на 70–80%. Они быстрые, любят контратаки. Мы знаем, что можем выиграть даже на 90-й минуте, но нужно соблюдать баланс и компактность», — сказал Доннарумма на пресс-конференции.

  • Путь к Евро. Сербский ультрас, неуверенность Испании и судороги Франции
  • Краткий обзор ежедневных событий в преддверии чемпионата Европы по футболу в Германии
  • Вчера

    • Напомним, что сборная Италии встретится с Албанией в рамках группового этапа Евро-2024 завтра, 15-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч открытия получится результативным
  • Германия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Испания и Хорватия порадуют голами
  • Испания — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Албания создаст проблем Италии
  • Италия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Италия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.41
  • Прогноз на матч Уланбеков — Ван
  • Бои
  • Послезавтра в 04:00
    •  4.41
  • Экспресс дня 15 июня
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры