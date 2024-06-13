Слишкович: После ухода из «Спартака» общался с четырьмя клубами

объяснил, почему отказался вести переговоры с некоторыми клубами.

Во конце минувшего сезона Слишкович занимал должность временного главного тренера «Спартака». До этого он входил в тренерский штаб красно-белых.

«После окончания сезона я общался с четырьмя клубами, у каждого из них уже был тренер. Мне показалось это непрофессиональным и нечестным по отношению к коллегам, сразу же вызвало отторжение.

Мой приоритет — спортивный успех. Надеюсь, что такая возможность появится — в России или за границей», — приводит слова боснийского специалиста «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Слишкович может возглавить клуб, который готовится к квалификации Лиги чемпионов.