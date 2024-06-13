«Реал» хочет приобрести защитника сборной Аргентины

Кристиан Ромеро Фото: globallookpress.com
По информации ESPN, в трансфере Ромеро заинтересован мадридский «Реал».
Источник утверждает, что «Королевский клуб» уже делал запрос по поводу возможного подписания 26-летнего аргентинца.
Отмечается, что «Тоттенхэм» потребует внушительную сумму за Ромеро. Летом 2022 года лондонский клуб выкупил игрока у «Аталанты» за 52 миллиона евро.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Transfermarkt оценивает стоимость Ромеро в 60 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 33 матча и забил пять мячей.