«Реал» хочет приобрести защитника сборной Аргентины

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентиныможет продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации ESPN, в трансфере Ромеро заинтересован мадридский «Реал».

Источник утверждает, что «Королевский клуб» уже делал запрос по поводу возможного подписания 26-летнего аргентинца.

Отмечается, что «Тоттенхэм» потребует внушительную сумму за Ромеро. Летом 2022 года лондонский клуб выкупил игрока у «Аталанты» за 52 миллиона евро.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Transfermarkt оценивает стоимость Ромеро в 60 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 33 матча и забил пять мячей.