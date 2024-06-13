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    «Реал» хочет приобрести защитника сборной Аргентины

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    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Кристиан Ромеро
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    Кристиан Ромеро

    По информации ESPN, в трансфере Ромеро заинтересован мадридский «Реал».

    Источник утверждает, что «Королевский клуб» уже делал запрос по поводу возможного подписания 26-летнего аргентинца.

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    • Отмечается, что «Тоттенхэм» потребует внушительную сумму за Ромеро. Летом 2022 года лондонский клуб выкупил игрока у «Аталанты» за 52 миллиона евро.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Transfermarkt оценивает стоимость Ромеро в 60 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 33 матча и забил пять мячей.

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