Вирц о Гюндогане: Он может нас подтолкнуть вперёд благодаря своему богатому опыту

Полузащитник сборнойвысказался о лидерских качества своего партнера по национальной команде

«Он стал нашим капитаном не просто так. Это игрок высокого класса, который здорово может нас подтолкнуть вперёд благодаря своему богатому опыту. Именно поэтому он нам очень важен», — сказал Вирц на пресс-конференции.

Напомним, что Евро-2024 стартует в пятницу, 14-го июня. Сборная Германии на групповом этапе сыграет против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Ранее стало известно о том, кто будет судить матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией.