Вирц о Гюндогане: Он может нас подтолкнуть вперёд благодаря своему богатому опыту

Илкай Гюндоган — полузащитник сборной Германии Фото: globallookpress.com
«Он стал нашим капитаном не просто так. Это игрок высокого класса, который здорово может нас подтолкнуть вперёд благодаря своему богатому опыту. Именно поэтому он нам очень важен», — сказал Вирц на пресс-конференции.
Напомним, что Евро-2024 стартует в пятницу, 14-го июня. Сборная Германии на групповом этапе сыграет против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.
Ранее стало известно о том, кто будет судить матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией.