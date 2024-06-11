Собослаи: Сыграть на Евро–2024 — уже значительное событие для нас сборной Венгрии

Капитан сборной Венгриивысказался о предстоящем Евро-2024 для своей команды.

«У меня нет никаких ожиданий ни от кого-то отдельного, ни от команды. Мы точно знаем, на что способны. Мы знаем, чего достигли на данный момент в матчах с другими сборными. Я не хочу давить на команду, не хочу, чтобы внешний мир давил на нас.

Если мы почувствуем давление, то сможем помочь друг другу насладиться Евро-2024. Сыграть там — это уже значительное событие. Тем не менее, у нас очень хорошая команда. Мы как большая семья, и вместе мы можем добиться всего», — приводит слова Собослаи официальный сайт УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.